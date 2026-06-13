Confirman en Colombia que Julián Quiñones no quiso ser parte de su selección

Hasta hace unos meses, la afición de la Selección Mexicana no estaba muy de acuerdo con que Julián Quiñones se naturalizara, ya que él había nacido en Colombia. Muchos atribuían que no tenía oportunidad de estar con el equipo cafetalero y por esa razón estaba buscando formar parte del cuadro Tricolor para el Mundial 2026.

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Sin embargo, después de formar su familia en este país, conseguir títulos en tres equipos diferentes de la Liga MX, el futbolista siempre dejó claro que su ideal era representar a México y que sí lo habían buscado en Colombia pero se había negado. Pocos creyeron en esa versión y al final parece que se confirmó lo dicho por el atacante.

Le rogaron a Julián Quiñones en Colombia

Pero ahora el presidente de la Federación Colombiana de Futbol, Ramón Jesurún dio a conocer que en realidad esa versión que ya había mencionado Quiñones y que pocos creyeron sí era verdad. Y es que después de la actuación en el partido inaugural de México vs Sudáfrica, se reveló la realidad de lo que el jugador hizo en su momento.

“Lo vimos, lo buscamos, le rogamos que viniera y nos dijo que no. Hay que respetar la decisión. Eso fue lo que pasó, caso cerrado”, fueron las palabras de Jesurún respecto al cuestionamiento de Quiñones. Por lo que desde hace ya varios años se había pensado en él para representar al cuadro colombiano, pero no se dio.

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No sólo los títulos que ha conseguido en México, sino que ahora su récord como máximo anotador en Arabia Saudita lo ha puesto en el radar. Incluso esa primera anotación en el Mundial podría abrirle puertas ahora que decidió representar al Tricolor, por lo que los dos siguientes partidos se su grupo serán clave para pelear la titularidad.

En síntesis