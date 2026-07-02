Lionel Messi no, Folarin Balogun sí: la expulsión que despertó la polémica en el Mundial 2026

La victoria por 2-0 de Estados Unidos sobre Bosnia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedó en segundo plano debido a una fuerte controversia arbitral. La expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun este miércoles encendió el debate en las redes sociales y dejó disconforme al cuerpo técnico norteamericano.

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La jugada de la discordia ocurrió tras una acción desafortunada en la que Balogun pisó por detrás a un futbolista bosnio en una disputa lícita de la pelota. Aunque la jugada pareció completamente sin intención, el VAR llamó al árbitro brasileño Raphael Claus para que revisara la pantalla y este determinó la tarjeta roja directa.

La misma jugada, diferentes criterios

El enojo de los fanáticos norteamericanos creció al comparar la acción con lo sucedido en el debut de Argentina ante Argelia en este mismo certamen. En aquel encuentro, Lionel Messi protagonizó una jugada similar al pisar deliberadamente el tobillo de un rival en una acción de juego, también de manera fortuita, pero en esa oportunidad los jueces de la cabina tecnológica no intervinieron y el capitán albiceleste ni siquiera recibió la tarjeta amarilla.

Una es roja… la otra no.

Uno es el conse de la FIFA… el otro no.



¿Cuál es cuál? 😌#RDF🐅 #TeamUSA pic.twitter.com/xpHhU8wFEs — República de FiFidonia (@RepDeFiFidonia) July 2, 2026

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Esta dualidad en las decisiones arbitrales dentro de un mismo torneo despertó dudas sobre el verdadero reglamento que aplican las ternas de la FIFA. La falta de un criterio uniforme en jugadas idénticas perjudicó directamente al plantel de las barras y las estrellas, que ahora perderá a una de sus principales cartas ofensivas para los próximos compromisos de la fase eliminatoria por una sanción que todavía genera cuestionamientos.

A pesar de la baja confirmada de su atacante estrella, el combinado norteamericano ya se prepara para afrontar la siguiente instancia de la Copa del Mundo. Estados Unidos medirá fuerzas ante Bélgica por los octavos de final el próximo martes, en un duelo definitivo donde buscará el boleto a los cuartos de final frente a una potencia europea.

En síntesis

Polémica expulsión de Balogun: La victoria 2-0 de Estados Unidos ante Bosnia en los dieciseisavos de final se vio empañada por la tarjeta roja directa que recibió el delantero Folarin Balogun , luego de que el árbitro brasileño Wilton Sampaio revisara en el VAR un pisotón accidental sobre un jugador bosnio.

La victoria de Estados Unidos ante Bosnia en los dieciseisavos de final se vio empañada por la tarjeta roja directa que recibió el delantero , luego de que el árbitro brasileño Wilton Sampaio revisara en el VAR un pisotón accidental sobre un jugador bosnio. Cuestionamiento de criterios (VAR): Los aficionados y analistas norteamericanos criticaron duramente la falta de uniformidad arbitral en el Mundial 2026, comparando la sanción con una jugada similar de Lionel Messi en el Argentina-Argelia de la fase de grupos que no recibió ningún tipo de castigo.

Los aficionados y analistas norteamericanos criticaron duramente la falta de uniformidad arbitral en el Mundial 2026, comparando la sanción con una jugada similar de en el Argentina-Argelia de la fase de grupos que no recibió ningún tipo de castigo. Próximo rival en octavos: A pesar de perder a Balogun por suspensión, el conjunto de las Barras y las Estrellas ya piensa en su próximo compromiso de octavos de final, donde se enfrentará a Bélgica el próximo martes en busca de un boleto a los cuartos de final.