Raúl Rangel se luce con atajada a Corea del Sur

El minuto 86 corría en el partido, después de que Luis Romo ya había hecho el gol que México necesitaba para ponerse arriba en el marcador, cuando apareció Raúl Rangel para hacer la atajada que el conjunto de Javier Aguirre estaba esperando, haciendo que el equipo Tricolor consiguiera el primer lugar del Grupo A ante Corea del Sur.

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La atajada de Raúl Rangel que le da el liderato a México en el Grupo A

Guesung Chong estaba en el área peleando con la defensa de México para colgar el empate, por lo que soltó el balón con un fuerte disparo que terminó desviando el “Tala”, pero no logró detenerla y cayó de nuevo en el pie del jugador coreano para intentar de nueva cuenta, pero el arquero mexicano alargó los brazos y detuvo el balón.

¡TALAAA! ¡ATAJADÓN! ¡UN HÉROEEEE! 😱😱😱



Doble atajada de Tala Rangel. ¡Salva a México del gol!



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Esta gran salvada que tuvo el arquero, le permitió a México sumar seis puntos y mantenerse en la parte alta del Grupo A por encima de Corea del Sur, ahora se enfrentará a Chequia en su último enfrentamiento con la idea de llegar a los dieciseisavos como punteros y con nueve unidades, por lo que su intervención tuvo mucho impacto.

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En síntesis