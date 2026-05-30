En estos momentos se está llevando a cabo la Final de la Concacaf Champions Cup entre Toluca y Tigres, por lo que Marcelo Flores ingresó al terreno de juego al minuto 63 como sustituto de Ozziel Herrera, pero al 78 salió sin poder apoyar el pie por una fuerte lesión en la rodilla derecha, por lo que enciende las alarmas de cara al Mundial con la Selección de Canadá.

Publicidad

Dura lesión de Marcelo Flores

El jugador de los de la UANL estaba disputando un balón con Santiago Simón cuando se le atora la pierna y es ahí cuando al intentar dar la vuelta siente el dolor y cae al césped, por lo que ingresaron inmediatamente las asistencias médicas. Su rostro mostró mucho dolor y tirado en el campo pidieron el cambio por lesión.

Así el resbale de Marcelo Flores (Tigres UANL) durante la final de CONCACAF Champions Cup 2026 ante C.D. Toluca que termina en una lesión; narración de @Yisus74 para ESPN (Centroamérica) pic.twitter.com/kn8pvylLOp — lilboimx (@lilboimx) May 31, 2026

¿Se pierde el Mundial con Canadá?

A primera vista se puede ver que la rodilla hace un estiramiento muy brusco y cuando sale del terreno de juego no podía apoyar la pierna. Los reportes en la transmisión pusieron a pensar en un tema de ligamento cruzado anterior, pero tras no salir en el “carrito de las desgracias” daba la esperanza de que fuera algo más.

Publicidad

El problema es que estamos a 12 días de que empiece la Copa del Mundo y era uno de los elegidos por Jesse Marsch para formar parte de esta justa deportiva con la escuadra de la Hoja de Maple, por lo que hace falta el reporte médico oficial al término del encuentro por parte de Guido Pizarro o incluso más tarde por parte del club.

Actualización

El futbolista tuvo que salir directo al hospital, pero ya no salió por su propio pie, sino que lo llevaron cargando.

En síntesis

El futbolista Marcelo Flores sufrió una fuerte lesión de rodilla en la Final de Concacaf.

sufrió una fuerte lesión de rodilla en la Final de Concacaf. La lesión ocurrió al minuto 78 tras disputar un balón con Santiago Simón .

. El jugador lesionado era convocado por Jesse Marsch para la Selección de Canadá.