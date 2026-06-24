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Mundial 2026

Mateo Chávez se estrena con golazo en el Mundial 2026 y Julián Quiñones marca el 2-0 sobre República Checa

El jugador mexicano Mateo Chávez abre el marcador para México ante República Checa.

Los goles de Mateo Chávez y Julián Quiñones
© getty imagesLos goles de Mateo Chávez y Julián Quiñones

Este miércoles Javier Aguirre decidió que el tercer partido de la fase de grupos sería para alinear a Mateo Chávez en el partido. El futbolista mexicano no tenía minutos sumados en el equipo y para este México vs República Checa decidió que saliera como titular y ya le dio el gol que pone al Tricolor en ventaja de 1-0 en este encuentro.

El golazo de Mateo Chávez

Fue en el minuto 54 cuando desde media cancha Luis Romo robó el balón y vio a Mateo que iba adelantado por su banda, Chávez apareció de manera inmediata y se aventó corriendo hasta el área, no quiso soltar el balón como en otras ocasiones y tiró para conseguir el primer gol del conjunto Tricolor en el momento más esperado.

Julián Quiñones marca el segundo gol de México

El primer tanto hizo que la escuadra de Aguirre se fuera encima para poder sellar la victoria. Fue así que apareció Julián Quiñones para marcar el segundo de la noche y al 60′ apareció Gilberto Mora, quien tenía el balón controlado y vio cómo Jorge Sánchez estaba en el área, se la cedió, pero cayó y en el doble remate apareció el goleador de Arabia Saudita para empujar la pelota.

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En síntesis

  • El lateral mexicano Mateo Chávez anotó el primer gol del partido al minuto 54′ tras una asistencia de Luis Romo.
  • El delantero Julián Quiñones marcó el 2-0 definitivo al minuto 60′ en una acción originada por Gilberto Mora.
  • La Selección de México se impuso con estas dos anotaciones en el segundo tiempo del encuentro frente a República Checa.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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