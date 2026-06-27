Entérate todos los los detalles sobre el próximo desafío de la Selección en esta cita mundialista.

¿Y si sí? Tras varios días de espera, la Selección Mexicana ya sabe cuál será su próxima prueba de fuego en la trabajosa pelea por el título del Mundial 2026. Luego de superar la fase de grupos casi sin despeinarse, la escuadra nacional tendrá por delante otra para de altísima complejidad: se viene Ecuador en dieciseisavos de final.

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Después de descartarse las posibilidades matemáticas que aún le daban vida a escocia, se confirmó que el ‘Tri’ enfrentará… a ¡la ‘Tri’! Habrá cruce de norteamericanos contra sudamericanos, CONCACAF contra CONMEBOL, con un boleto en juego que se quedará uno solo. El otro, armará las valijas y se irá para casa antes de tiempo.

El conjunto conducido por Javier Aguirre se clasificó a 16avos de final en condición de 1° del Grupo A. En su zona, México cosechó 9 puntos de 9 posibles, en una performance perfecta, con seis goles a favor y cero goles en contra. Le ganó por 2-0 a Sudáfrica, por 1-0 a Corea del Sur y por 3-0 a República Checa.

El equipo comandado por Sebastián Beccacece sacó pasaje a esta etapa en condición de 3° del Grupo E. En su zona, Ecuador obtuvo 4 unidades en una actuación irregular, con dos goles a favor y dos goles en contra. Cayó por 1-0 ante Costa de Marfil, igualó 0-0 con Curazao y venció por 2-1 a Alemania.

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El sueño de México sigue ante Ecuador [Foto: Getty]

¿Cuándo juega México ante Ecuador por 16avos del Mundial 2026?

El partido México vs. Ecuador se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio, cerrando la agenda de encuentros del día que incluye otros tres compromisos. En el caso del ‘Tri’, su juego de dieciseisavos está estipulado para comenzar a partir de las 19.00 hora CDMX (20.00 hora ECU).

¿Dónde juega México ante Ecuador por 16avos del Mundial 2026?

El partido México vs. Ecuador tendrá como sede al Estadio Azteca nuevamente, mismo edificio que fue anfitrión del primer y el tercer cotejo del ‘Tri’ en el torneo. La Selección será local en el Coloso de Santa Úrsula, donde se esperan boletos agotados. 80.824 espectadores se harán presentes para apoyar a la escuadra nacional.

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¿Qué canal transmitirá a México ante Ecuador por 16avos del Mundial 2026?

El partido México vs. Ecuador se podrá seguir por múltiples pantallas que pasarán el cruce de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo:

TUDN .

. Canal 5 .

. Nu9ve .

. Azteca 7 .

. Azteca Deportes Network .

. Azteca Deportes App .

. Pase Mundial de ViX Premium.

El cuadro y camino de México hacia la final del Mundial 2026: