La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a dar de qué hablar tras revelar su predicción sobre la participación de México en el Mundial 2026. Además de anticipar hasta dónde llegaría el Tri, aseguró que derrotará a una de las grandes potencias del futbol mundial.

Falta menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026 y la expectativa crece cada vez más alrededor de un torneo que promete ser histórico. La próxima Copa del Mundo tendrá un nuevo formato con más selecciones participantes y, además, será organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

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En suelo mexicano hay muchísima ilusión con el equipo dirigido por Javier Aguirre. Al ser anfitrión, se espera que el Tri pueda protagonizar una de las mejores actuaciones de su historia, competir de igual a igual ante las potencias y finalmente romper la barrera de las eliminatorias directas.

En medio de toda esa expectativa, Mhoni Vidente volvió a generar repercusión con una fuerte predicción sobre el camino de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Según sus visiones, México tendría una fase de grupos muy positiva y avanzaría como líder de su zona.

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De acuerdo con la astróloga, el Tri debutaría con victoria frente a Sudáfrica, luego empataría contra Corea del Sur y cerraría la fase inicial con otro triunfo ante Republica Checa. Con esos resultados, México terminaría primero de grupo y avanzaría a los octavos de final con mucha confianza.

Uno de los puntos más llamativos de la predicción aparece justamente en la ronda eliminatoria. Mhoni aseguró que México se enfrentaría a Inglaterra y lograría eliminarla en un resultado histórico, algo que rápidamente despertó la ilusión de los aficionados con la posibilidad de alcanzar el famoso “quinto partido”.

Los apostadores mexicanos buscan las cuotas más competitivas para realizar sus apuestas al ganador y apoyar a sus favoritos.

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Mhoni Vidente da sus candidatos para ganar la Copa del Mundo 2026

Aunque visualiza un gran torneo para México, Mhoni Vidente cree que el campeón del Mundial 2026 saldrá de Europa. Para ella, las principales candidatas al título son España, Portugal y Francia. Las tres cuentan con jugadores de élite y buscarán dar quedarse con el título.

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