Fue el 13 de diciembre de 2024 cuando Juan Carlos Rodríguez, quien se había mantenido en el cargo de Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, decidió separarse y presentar su renuncia. Y es que era quien había propuesto el tema del fondo de inversión dentro del balompié nacional, pero al final no fue respaldado.

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En este, hay que recordar que se solicitaba un 20% de las ganancias de los clubes para recaudar 250 millones de dólares; equipos como Pachuca, Tigres, Cruz Azul, Chivas y Rayados fueron algunos de los que se opusieron y al no tener la aprobación de los 18 clubes esto se echó para atrás y por ello la Asamblea de Dueños aceptó su renuncia.

¿No querían transparencia de los clubes?

Fue este martes cuando apareció en entrevista con Andrés Cantor donde “La Bomba”, le hizo honor a ese sobrenombre, soltando información en contra de los directivos que lo traicionaron cuando intentaba que mejorara la experiencia hacia el aficionado con este fondo de inversión donde ya tenían una propuesta comercial formal.

“La única regla que ponen es total transparencia de las operaciones y es ahí donde ya no quisieron. En México hay grandes operadores de futbol, pero no querían transparentar y hacer pública la manera en que ‘cocinaban en esas cocinas’ y eso fue lo que reventó. Luego descubrí que entre mis errores estratégicos fue que en algunos clubes no hablaba yo con dueños, sino con directivos de muy alto nivel y eran terribles porque empezaban los celos económicos”. Juan Carlos Rodríguez

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Rodríguez menciona que se manejaban cifras muy altas que les redituarían hasta 13 billones de dólares, pero no estaban dispuestos que los bancos de inversión cobraran un 10% de ello y se comenzaron a hacer grupos con la intención de boicotear esta propuesta, por lo que terminaron por no continuar con ese ideal de negocio y se apartó.

Valió la pena la desvelada… "La Bomba" hizo explotar "la bomba" de su salida de la @FMF… Traicionado. El excomisionado presidente Juan Carlos Rodríguez finalmente revela en entrevista con Andrés Cantor cómo fue traicionado por directivos del futbol mexicano. (O algunos… pic.twitter.com/tawV5zKfC0 — Edgar Valero (@EdgarValero_) May 13, 2026

En síntesis

Juan Carlos Rodríguez renunció a la FMF el 13 de diciembre de 2024 tras ser rechazada su propuesta.

renunció a la FMF el tras ser rechazada su propuesta. Clubes como Pachuca, Tigres y Chivas se opusieron al fondo de inversión de 250 millones .

se opusieron al fondo de inversión de . El excomisionado reveló que directivos rechazaron el proyecto por falta de transparencia operativa.