Mientras Javier Aguirre gana 2,9 millones en México, el nuevo salario de Carlo Ancelotti tras renovar con Brasil

Carlo Ancelotti renovó su vínculo con la Selección de Brasil y pasó a ser uno de los entrenadores mejor pagados del mundo, muy por encima del salario actual de Javier Aguirre en México.

La Selección de Brasil confía al máximo en el proyecto de Carlo Ancelotti y si bien el gran objetivo es volver a ser campeones del mundo después de muchos años, ya renovaron su contrato, dándole confianza pase lo que pase en la competición internacional.

Publicidad

“Carlo Ancelotti hasta 2030. ¡Brasil sigue bajo el mando de uno de los mayores entrenadores de la historia! Compromiso, continuidad y confianza para llevar a la Selección Brasileña aún más lejos. El camino continúa. Nuestro sueño también”, así lo confirmaron oficialmente en sus redes sociales.

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!



O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também.



Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN — brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026

La continuidad del entrenador italiano representa una apuesta total de la Confederación Brasileña de Fútbol, que quiere devolver a la Canarinha a la cima del futbol mundial. Después de varias temporadas marcadas por resultados irregulares y cambios constantes en el banquillo, en Brasil consideran que Ancelotti es el hombre ideal para liderar el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

Publicidad

Según informó Infobae, el acuerdo firmado por el ex entrenador del Real Madrid lo convertirá en el técnico mejor pago en toda la historia de la selección brasileña. El salario de “Carletto” rondará los 11,5 millones de dólares anuales, una cifra impactante que comenzó a definirse desde mayo de 2025 y que refleja la enorme confianza que la CBF tiene depositada en su proyecto deportivo.

El salario de Carlo Ancelotti deja muy atrás al de Javier Aguirre en México

Mientras Carlo Ancelotti tendrá ingresos cercanos a los USD 968 mil mensuales con Brasil, el panorama es completamente distinto a lo que percibe el entrneador de la Selección Mexicana.

Según información revelada por TV Azteca, Javier Aguirre percibe alrededor de 2,9 millones de dólares al año como entrenador del Tri, una cifra muy inferior a la del italiano y que deja en evidencia la diferencia de inversión entre ambas federaciones.

Publicidad

En sintesis