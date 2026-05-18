Los tres jugadores que tendrá Javier Aguirre

El próximo viernes 22 de mayo la Selección Mexicana tiene uno de sus duelos más cercanos al Mundial ante Ghana. El conjunto de Javier Aguirre disputará este duelo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla con los jugadores de la Liga MX que ya había convocado desde hace unos días. La noticia es que aquí tendrá nuevos elementos para este juego.

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Los 3 jugadores que se unen para el Mundial

Este lunes mediante un comunicado, el cuadro Tricolor dio a conocer que tres jugadores serán considerados para unirse a la concentración del equipo tras terminar su paso en el futbol europeo. Edson Álvarez dejó al Fenerbahçe para unirse al equipo del “Vasco”, mientras que Mateo Chávez terminó temporada con el AZ Alkmaar.

El tercero en reunirse con sus demás compañeros es Jorge Sánchez, quien terminó también el torneo con el PAOK. De esta manera, la escuadra ya podría contar con estos tres futbolistas para el partido de esta semana. La buena noticia para Aguirre es que dos de ellos no habían podido unirse al equipo en los partidos previos.

Tanto Edson como Mateo se encontraban lesionados, por lo que no fueron considerados por el plantel en duelos anteriores. Previo al Mundial es importante que estos dos futbolistas puedan ponerse al tanto con el equipo, sobre todo porque así sabrá si ambos ya están listos para una competencia de alto nivel como lo que se viene.

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En el caso de Chávez salió campeón y con Edson no ha tenido un muy buen término de temporada. Regresar a la escuadra y ver el nivel que pueden manejar será clave para que sean parte de la lista final o simplemente se queden en el camino. Por lo que su posible convocatoria para este partido podría ser muy importante.

En síntesis