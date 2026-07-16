La pregunta surgió después de que Argentina derrotara a Inglaterra para clasificar a la final del Mundial 2026. La respuesta oficial del Balón de Oro.

Lionel Messi jugará con Argentina el próximo domingo 19 de julio la final del Mundial 2026 contra España. Y, desde que la Albiceleste eliminó a Inglaterra en la semifinal, muchos se empezaron a hacer esta pregunta que hasta la cuenta oficial del Balón de Oro emitió un comunicado.

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El público se pregunta si Lionel Messi podría ganar el Balón de Oro 2026 en caso de que Argentina se corone el próximo domingo. La incógnita surge porque el capitán de la Albiceleste está en el Inter Miami y lo habitual es que el premiado sea un futbolista que milita en un equipo europeo.

La respuesta oficial del Balón de Oro

Por eso llegó la respuesta oficial del Balón de Oro: “Sí, es totalmente posible ganar el Balón de Oro sin jugar en un club europeo. Simplemente parece más difícil a la luz de la historia, pero el creciente poderío de ciertas ligas fuera de Europa está cambiando las reglas del juego”.

“En el fútbol femenino, una jugadora lo ha conseguido: Megan Rapinoe (Seattle Reign FC) en 2019. Nada es imposible cuando se trata del Balón de Oro. Cualquiera, independientemente de la liga en la que juegue, puede, en teoría, alzarse con él”, agregó el premio en su sitio oficial.

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La publicación del Balón de Oro para responder la pregunta (X)

De hecho, el equipo de comunicación del Balón de Oro explica que Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023 cuando ya pertenecía al Inter Miami, aunque en este caso se consideró la temporada 2022-2023 y en ese momento el argentino estuvo en el París Saint-Germain.

Para la premiación de este año se cuenta la temporada 2025-2026, es decir desde agosto de 2025 hasta una vez que finalice el Mundial. En este lapso, Lionel Messi se coronó campeón de la MLS en diciembre y, si logra el bicampeonato del mundo, podría ser un candidato real al Balón de Oro.

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Lionel Messi ganó ocho veces el Balón de Oro y parecía que ya no lo obtendría más en su carrera. Pero lo hecho por el argentino en la Copa del Mundo, sumado a su título en la MLS, podría darle una oportunidad real de volver a recibir el galardón.

En síntesis