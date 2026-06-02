Mientras Lionel Messi tiene 506 millones de seguidores en Instagram, la cifra que alcanzó Tim Payne

El jugador de Nueva Zelanda pasó de tener un perfil bajo a vivir un crecimiento inesperado en redes sociales durante el Mundial 2026, mientras Lionel Messi continúa siendo uno de los más seguidos.

Lionel Messi continúa siendo una de las figuras más importantes del futbol mundial y también uno de los deportistas más seguidos en redes sociales. El argentino ya se prepara para jugar el sexto Mundial con su país y buscará el bicampeonato.

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Actualmente, el capitán de la Selección Argentina cuenta con 506 millones de seguidores en Instagram, una cifra impactante aunque todavía lejos de Cristiano Ronaldo, quien lidera la plataforma con más de 665 millones, siendo así el más seguido en el mundo.

Sin embargo, en la previa del Mundial 2026 hay otro nombre que comenzó a llamar la atención en redes sociales, aunque en una escala completamente distinta. Se trata de Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda, quien inesperadamente se convirtió en una de las grandes tendencias de los últimos días.

Todo comenzó gracias a un juego impulsado por el influencer argentino Valen Scarsini, más conocido en redes sociales como “Elscarso”. La propuesta fue sencilla, pero rápidamente explotó entre los usuarios: elegir a un futbolista poco conocido para transformarlo en “el jugador del pueblo” durante el Mundial 2026.

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La revolución de Tim Payne en redes sociales

A partir de esa iniciativa, miles de usuarios comenzaron a seguir e interactuar con Tim Payne en redes sociales. El crecimiento fue completamente inesperado y terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales de la previa del Mundial que comenzará en unos días.

El defensor de Nueva Zelanda pasó de tener cerca de 5 mil seguidores a superar los 4 millones en apenas unos días. De hecho, ayer todavía no alcanzaba esa cifra y hoy ya logró romper esa barrera gracias al apoyo masivo que recibió en internet.

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