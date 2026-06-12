¿Por qué no juega Alejandro Zendejas en Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

El futbolista de América fue convocado por Mauricio Pochettino, pero brilla por su ausencia en la alineación para enfrentar a Paraguay.

Estados Unidos cierra la jornada del martes con su debut en el Mundial 2026. The Stars and Stripes será el último de los tres anfitriones en estrenarse luego del triunfo de Méxicio y el empate de Canadá. ¿Su rival? Paraguay, desde las 19:00 hs (CDMX) en Los Angeles.

Publicidad

Este encuentro genera una expectativa especial entre los aficionados de América por la presencia de Alejandro Zendejas en el seleccionado de Estados Unidos. Sin embargo, el futbolista de las Águilas no aparece en la alineación titular del combinado norteamericano.

Alejandro Zendejas jugará el Mundial 2026 con Estados Unidos (Getty Images)

¿Por qué no juega Alejandro Zendejas en Estados Unidos?

El motivo de la ausencia de Zendejas en la alineación de Estados Unidos ante Paraguay se explica en que Mauricio Pochettino prioriza a otros futbolistas por encima del atacante del América. Sin embargo, podría sumar minutos en el segundo tiempo.

Publicidad

Jugadores como Christian Pulisic, Folarin Balogun, Malik Tilman o Timothy Weah están por encima de Alejandro en la consideración del estratega argentino. A menos que Zendejas le haga cambiar de opinión a Pochettino en los entrenamientos, seguirá iniciando los encuentros en la banca.