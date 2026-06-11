El delantero colombiano naturalizado mexicano marcó el primer tanto del Mundial 2026 e imitó la histórica celebración de 2010.

México hizo los deberes y venció por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. El Tri se impuso en el Estadio Azteca (Ciudad de México) con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero el tanto del atacante de Al-Qadisiyah contó con una particularidad en el festejo.

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Puntualmente, el exjugador de Atlas y América, entre otros, celebró igual que Siphiwe Tshabalala en el partido inaugural entre Sudáfrica y México en la Copa del Mundo 2010. Ese baile quedó grabado a fuego entre los aficionados y Quiñones lo trajo nuevamente a escena tras abrir el tanteador este jueves.

Así fue el festejo de Julián Quiñones inspirado en Tshabalala

Aunque la transmisión no lo mostró, los aficionados del estadio capturaron las imágenes de Julián Quiñones bailando como lo hizo Siphiwe Tshabalala cuando abrió la cuenta en el partido inaugural de Sudáfrica 2010.

De las primeras imágenes que nos regala este mundial. Julián Quiñones festejando como los sudafricanos en 2010.



Video: @amontes_98 pic.twitter.com/ri6pbhD9xS — Ismael González (@ismagonzalezmx) June 11, 2026

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