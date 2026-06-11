¿Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no está en la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

Está todo listo para el inicio del Mundial 2026. México se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Azteca desde las 13:00hs de CDMX, pero el show comenzará unos momentos antes con una ceremonia inaugural impactante que contará con una gran ausente que sorprendió a más de uno: la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El motivo por el que Sheinbaum no estará en México vs. Sudáfrica

La particularidad del caso es que no existe una razón concreta que justifique la ausencia de Sheinbaum en la inauguración del Mundial. Aunque se puede tratar de un desinterés por un espectáculo que no le quita el sueño, no deja de llamar la atención por tratarse la presidenta de una de las tres naciones que organizan la competencia, por lo que su imagen era esperada por, al menos, una cuestión de protocolo.

Sin ir más lejos, Sheinbaum informó que su entrada la iba a sortear entre mujeres y, de hecho, Yolett Cervantes fue la ganadora, una joven de 21 años, nacida en Tlaquilpa, Veracruz. Aunque no se informó de manera oficial, se imagina que la decisión de Sheinbaum está ligada a las diferencias políticas que mantiene con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y que su postura está ligada manifestarse en contra de su par mandatario.

Por el momento, Sheinbaum ha continuado su jornada abocada a sus tareas presidenciales. De todas maneras, no ignoró el suceso de la Copa del Mundo y el gobierno llevó a cabo un serio y profundo programa de seguridad para garantizar la realización del inicio de la Copa del Mundo lejos de cualquier tipo de protesta o incidente que pueda entorpecer el orden previsto.

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En síntesis