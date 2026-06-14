¿Por qué Costa de Marfil vs. Ecuador no va por TV abierta en México?

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan por la fase de grupos del Mundial 2026, pero el encuentro no podrá verse por televisión abierta en México. Conocé cuál es el motivo y qué opciones existen para seguir uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Desde las 17:00 horas de la Ciudad de México, Ecuador hará su estreno oficial en el Mundial 2026 cuando enfrente a Costa de Marfil por la primera fecha de la fase de grupos. El seleccionado sudamericano intentará arrancar con el pie derecho ante un rival que también llega con la ilusión de comenzar sumando de a tres.

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Sin embargo, muchos aficionados mexicanos se encontraron con una sorpresa en la previa del encuentro. A diferencia de otros mundiales, no todos los partidos están disponibles en televisión abierta, por lo que este compromiso no podrá verse a través de los canales tradicionales.

El motivo es que los derechos de transmisión para México fueron distribuidos entre distintas plataformas y señales, dejando algunos encuentros exclusivamente para servicios de streaming o televisión de paga. En este caso, el duelo entre ecuatorianos y marfileños será emitido únicamente por ViX Premium dentro del territorio mexicano, por lo que los aficionados necesitarán contar con una suscripción activa para seguir las acciones en vivo.

A continuación, repasamos dónde podrá verse el partido en distintos países y regiones del mundo.

Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil en Ecuador

Teleamazonas

DirecTV

Disney+ Premium

Paramount+

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Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil en México

ViX Premium

Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil en Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia

DirecTV

Paramount+

Disney+ Premium (streaming)

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Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil en España

DAZN

Movistar+

Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil en Estados Unidos

FOX Network

FOX One

fuboTV

Telemundo

Tubi

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

En sintesis

Ecuador y Costa de Marfil debutarán hoy a las 17:00 horas de México.

debutarán hoy a las 17:00 horas de México. El partido se transmitirá en México únicamente a través de ViX Premium .

. La señal de Teleamazonas emitirá el encuentro en vivo para el territorio ecuatoriano.