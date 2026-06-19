El partido que se juega en el Estadio de Boston no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Escocia y Marruecos se enfrentan este viernes 19 de junio por el Mundial 2026. El partido por la segunda jornada del Grupo C se lleva a cabo en el Estadio Boston y el juego comienza a partir de las 16:00hs (CDMX). El conjunto africano es el leve favorito para llevarse el triunfo.

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Escocia viene de ganarle por 1-0 a Haití en su debut en la Copa del Mundo y no jugó del todo bien. Por su parte, Marruecos igualó 1-1 con Brasil en la primera jornada y tuvo una actuación para destacar, por eso se estima que es favorito en la previa.

Con respecto al segundo juego de este jueves, el choque entre escoceses y marroquíes no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Escocia ante Marruecos únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Escocia vs. Marruecos por país

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: Telefe, TyC Sports, Flow, DSports, Disney+ Premium y Paramount+

Telefe, TyC Sports, Flow, DSports, Disney+ Premium y Paramount+ Sudamérica : DSports, Disney+ Premium Paramount+.

: DSports, Disney+ Premium Paramount+. Brasil : Disney+ Premium y CazéTV.

: Disney+ Premium y CazéTV. España : DAZN, TVE La 1 y Movistar+

: DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En síntesis