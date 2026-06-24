¿Por qué no juega Raphinha en Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026?

El futbolista del Barcelona no estará disponible en el último partido de la fase de grupos del certamen internacional por una lesión.

Brasil va en búsqueda de la clasificación directa a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Desde las 16:00 hs de la Ciudad de México, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se enfrentará a Escocia en el Miami Stadium por la tercera y última jornada del Grupo C, en un partido que puede definir el futuro de la Verdeamarela en la competencia.

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Sin embargo, el conjunto sudamericano afrontará este compromiso con una baja de peso. Raphinha, una de las grandes figuras de Brasil y del Barcelona, no estará disponible para el encuentro ante los escoceses, una ausencia que representa un golpe importante para el ataque brasileño en un duelo decisivo.

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El extremo sufrió una molestia física durante el último partido frente a Haití y tuvo que abandonar el campo de juego antes del final. Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, se confirmó que padece una lesión muscular en el muslo derecho.

La intención de Ancelotti y su equipo médico es que el futbolista pueda recuperarse plenamente de cara a una eventual participación en los octavos de final. Brasil confía en avanzar de ronda y espera contar nuevamente con uno de sus jugadores más desequilibrantes para la etapa eliminatoria.

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El mensaje de Raphinha tras su lesión

“Elegí esta foto primero porque me recuerda dónde empezó todo. El chico que soñaba con vestir la camiseta de la Selección Brasileña sigue aquí. Con los mismos sueños, la misma gratitud y las mismas ganas de representar a nuestro país. Amo el fútbol, amo lo que hago y amo vestir la camiseta de la Selección Brasileña”, escribió en sus redes sociales.

Y siguió: “Quienes me conocen saben cuánto me exijo y cuánto trabajo todos los días para evolucionar. Y eso nunca va a cambiar. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para recuperarme y volver lo antes posible. Quiero estar al lado de mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y seguir dando todo de mí para honrar esta camiseta y llevar alegría al hincha brasileño. Sigo firme”.

En sintesis

Escocia y Brasil definen su futuro en el Grupo C hoy, miércoles 24 de junio .

definen su futuro en el Grupo C hoy, . El extremo Raphinha causará baja definitiva del partido debido a una lesión muscular en el muslo derecho.

causará baja definitiva del partido debido a una lesión muscular en el muslo derecho. El partido se disputará en el Estadio de Miami a partir de las 16:00 horas (CDMX).