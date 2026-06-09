Este jueves será la apertura formal del Mundial 2026, con el primer día de actividad de los seleccionados participantes. El Grupo A tendrá su jornada inicial, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica como plato fuerte. No obstante, un episodio muy particular sucederá dentro de la agenda que dará comienzo a la competición.

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El duelo México vs. Sudáfrica, que será el primero de los 104 encuentros que se disputarán a lo largo de esta Copa del Mundo, se disputará a partir de las 13.00 hora CDMX. En la antesala del compromiso, se realizará la habitual ceremonia de inauguración del evento, con la presencia de bailarines, cantantes y leyendas de los mundiales.

Ahora bien, eso está dentro de lo que todos conocen de una Copa del Mundo. Lo sorpresivo es lo que sucederá después: habrá una pausa de 5 horas antes de Corea del Sur vs. República Checa. Este jueves 11 de junio tendrá, además del partido inaugural, un segundo enfrentamiento, para poder completar la primera fecha del Grupo A.

México comienza un nuevo camino mundialista [Foto: Getty]

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Entre el primer y segundo juego se determinó una interrupción de cinco horas de manera deliberada por la organización. FIFA lo dispuso así para dar protagonismo absoluto al juego inaugural y que ‘se hable’ de él. México vs. Sudáfrica será uno de los partidos más vistos del año en todo el planeta, y la entidad busca que se replique en por un rato más largo con todas las repercusiones.

De este modo, Corea del Sur vs. República Checa no comenzará de inmediato seguido al México vs. Sudáfrica. El segundo partido iniciará recién a las ¡20.00 hora CDMX!, siete horas después del inicio del encuentro inaugural, y cinco horas tras su finalización. En el medio, cada señal tendrá sus respectivos programas deportivos que reproduzcan contenidos sobre el primer compromiso del Mundial 2026.

Bajo estas circunstancias, el primer día de competencia sólo habrá dos propuestas programadas, los dos cruces de la primera jornada del Grupo A. Entre los dos juegos, las redes sociales de FIFA lanzarán contenidos exclusivos que se desprendan de la apertura del Mundial 2026. Será un día largo para los fanáticos del futbol en todos los países.