La leyenda se reencontró con la red y volvió a recortar distancias con su archirrival. Cómo está el mano a mano.

Lionel Messi volvió a ganarse este martes ser la tapa de los períodicos de mañana. El capitán de la Selección Argentina regresó a las canchas, y a los dos minutos se reencontró con el gol, en el amistoso de esta noche ante Islandia. Efecto inmediato del astro del futbol en el Jordan-Hare Stadium, para el delirio de los presentes.

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Tras haberse perdido el partido pasado a raíz de una sobrecarga muscular, Leo Messi fue suplente ante Islandia y su ingreso se dio en el segundo tiempo. A los 70′ ingresó al campo y a los 72′ ya había convertido el 2-0 de Argentina. Tras un pase quirúrgico suyo, el portero le hizo penal a Lautaro Martínez, y el propio diez se hizo cargo.

Con esta nueva anotación en el amistoso, Lionel Messi llegó a 912 goles en su carrera profesional desde su debut en Primera División, en 1160 partidos disputados. Además, son 117 tantos en 119 presentaciones totales con la camiseta de la Selección Argentina, un promedio de prácticamente una conversión por juego.

Messi selló el triunfo de Argentina de penal [Foto: AFA]

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Del otro lado de la competencia individual mano a mano, Cristiano Ronaldo ostenta 972 goles a lo largo de su trayectoria, entre clubes y selección. El centrodelantero luso jugará mañana con Portugal y buscará volver a sacarle más ventaja a su contendiente argentino. Por ahora, sostiene la diferencia de sesenta tantos de diferencia.

En este contexto, con el horizonte en la pelea por los 1000 goles, al portugués le faltan 28 anotaciones y al argentino le restan 88 anotaciones. Lógicamente, por una cuestión etaria, Cristiano Ronaldo posee más partidos jugados, pero buscará continuar activo lo máximo posible. Su objetivo personal será acabar como el máximo goleador de la historia.

El gol de Lionel Messi en el amistoso de Argentina vs. Islandia:

¡GOL, CAPITÁN! 🇦🇷⚽🔥



A los 26' del segundo tiempo, Lionel Messi anotó de penal el 2-0 de #Argentina ante #Islandia tras la falta de Elías Ólafsson sobre Lautaro Martínez. pic.twitter.com/Vy4MQc4vJA — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026