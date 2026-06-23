¿Por qué Inglaterra vs. Ghana no va por TV abierta en México?

Inglaterra y Ghana se enfrentan por la segunda jornada del Mundial 2026 con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego. Los ingleses vienen de derrotar a Croacia, mientras que los africanos sorprendieron a Panamá y buscan dar otro golpe para avanzar de ronda.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Inglaterra buscará sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrente a Ghana por la segunda jornada de la fase de grupos. Los ingleses llegan con confianza tras imponerse por 4-2 a Croacia en su debut y saben que una nueva victoria les permitirá asegurar su boleto a la próxima instancia.

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Sin embargo, el conjunto europeo no deberá confiarse. Ghana también tiene la posibilidad de clasificarse anticipadamente si consigue los tres puntos, luego de haber derrotado de manera agónica a Panamá en su primera presentación. Por eso, se espera un duelo intenso entre dos selecciones que quieren dar un paso decisivo en el torneo.

En México, el encuentro no se podrá ver por televisión abierta. La transmisión estará disponible exclusivamente a través de ViX México, por lo que los aficionados deberán recurrir a la plataforma de streaming para seguir todas las incidencias del partido.

Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en México

ViX México

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Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en Centroamérica

Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala y FOX Guatemala.

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y FOX El Salvador.

Honduras: Tigo Sports Honduras.

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Costa Rica: FOX+.

Panamá: Tigo Sports Panamá.

Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en Sudamérica

Argentina: Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, mitelefe y Paramount+.

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile y Paramount+.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO y Paramount+.

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO y Televen.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV.

Paraguay: GEN y Trece.

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Disney+ Premium Brazil, CazéTV y Claro TV+.

Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en España

DAZN Spain.

DAZN Mundial.

TVE La 1.

RTVE Play.

Movistar+.

fuboTV España.

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Dónde ver Inglaterra vs. Ghana en Estados Unidos

FOX Network.

fuboTV.

Telemundo.

Telemundo Deportes En Vivo.

FOX One.

SiriusXM FC.

Fútbol de Primera Radio.

En sintesis