Hoy comienza el Mundial 2026, una jornada que paralizará al planeta futbol y marca el inicio de una nueva edición cargada de expectativas, emoción y la ilusión de ver a las mejores selecciones del mundo en competencia durante más de un mes.
El partido inaugural será entre la Selección Mexicana, una de las anfitrionas, y Sudáfrica. El mismo se juega a las 13:00 hs en el Estadio Azteca, un estadio histórico del futbol mundial que vuelve a ser sede de un evento de enorme relevancia internacional.
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La Selección de Sudáfrica, el primer rival del Tri en la competición internacional, es popularmente llamada “Bafana Bafana”, un apodo que proviene de las lenguas zulú y xhosa y que se instaló como parte de su identidad futbolera moderna.
El significado del apodo “Bafana Bafana”
El término nació entre los aficionados sudafricanos como una forma afectuosa de referirse al equipo nacional en una etapa de profunda transformación del país y de reconstrucción del futbol tras el apartheid, cuando el deporte volvió a tener un fuerte impacto social.
Con el tiempo, la expresión se expandió por todo el país y luego por el continente africano, consolidándose en la cultura futbolera como una marca identitaria. Su significado se asocia a “los muchachos” o “nuestros chicos”, una expresión cercana y popular que refleja el cariño de los aficionados. Finalmente, el apodo quedó definitivamente ligado al seleccionado tras su histórico título en la Copa Africana de Naciones de 1996.
La predicción del Mundial 2026 por La Cabra de Bolavip: quién ganará entre México y Sudáfrica
En sintesis
- El Mundial 2026 comienza hoy con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
- El encuentro inaugural se jugará en el Estadio Azteca a las 13:00 horas.
- La selección de Sudáfrica es popularmente conocida bajo el apodo de “Bafana Bafana”.