Si te has preguntado alguna vez si los jugadores se cortan a propósito, aquí te traemos la respuesta que buscabas.

Es cada vez más común observar agujeros en la parte posterior de las calcetas de los futbolistas de élite. Aunque muchos espectadores piensan que es producto del desgaste, esta tendencia responde a una necesidad fisiológica y de rendimiento. Figuras como Jude Bellingham, Neymar, Kyle Walker y Aitor Paredes han adoptado este hábito, convirtiéndolo en un estándar en el fútbol moderno.

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Las “medias rotas” y el alivio de la presión en los gemelos:

Las medias nuevas suelen ser extremadamente ajustadas, con el fin principal de garantizar que las espinilleras se mantengan en su lugar. Sin embargo, esta compresión excesiva puede volverse contraproducente durante el esfuerzo físico intenso que realiza un jugador en un partido de alta competencia.

Cuando los músculos de las piernas se hinchan debido al flujo sanguíneo constante, las prendas restrictivas pueden provocar molestias, pesadez e incluso calambres musculares severos. Al realizar cortes estratégicos, los atletas logran liberar esa tensión acumulada en los gemelos, y eso les permite desempeñarse más cómodamente dentro del campo.

Jude Bellingham se hizo viral por sus ‘medias rotas’ [foto: Marca]

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Kyle Walker, el impulsor del cambio de las “medias rotas”:

Si bien Danny Rose fue uno de los primeros en ser visto con medias rotas, durante el Mundial de Rusia 2018, fue Kyle Walker quien consolidó la práctica que luego se replicó. El ex lateral del Manchester City explicó que comenzó a hacerlo para liberar la presión en sus piernas. Tras notar una mejora en su desempeño y comodidad, decidió mantener la costumbre como parte de su rutina profesional. Posteriormente, muchas estrellas del futbol europeo copiaron ese comportamiento del defensa de Inglaterra.

Circulación y ventilación, ventajas de las “medias rotas”:

Cortar las medias ofrece beneficios directos para los futbolistas profesionales y otros deportistas de alto rendimiento:

Mejora del flujo sanguíneo : Facilita el transporte de oxígeno, lo que acelera la recuperación y reduce la fatiga durante los 90 minutos.

: Facilita el transporte de oxígeno, lo que acelera la recuperación y reduce la fatiga durante los 90 minutos. Mayor libertad de movimiento : Elimina la sensación de restricción, permitiendo que el músculo se expanda naturalmente.

: Elimina la sensación de restricción, permitiendo que el músculo se expanda naturalmente. Regulación térmica: Los agujeros actúan como puntos de ventilación, reduciendo el sudor y la fricción entre la prenda y la piel.

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El debate de las “medias rotas” en la medicina deportiva:

La práctica genera opiniones divididas. Por un lado, algunos médicos adviertensobre la falta de evidencia científica definitiva y señalan que las medias rotas aumentan el riesgo de sufrir raspaduras o infecciones cutáneas por bacterias. Por otro lado, fisioterapeutas deportivos respaldan la medida para jugadores con musculatura muy voluminosa: ellos argumentan que el alivio de la tensión mecánica es real y beneficioso.

¿Qué dicen las reglas de la FIFA sobre las “medias rotas”?

Desde el punto de vista reglamentario, no existe una prohibición explícita. Las Leyes del Juego de la FIFA establecen que las medias son parte del equipamiento obligatorio, pero no especifican que deban estar intactas. Esto ha permitido que la tendencia pase de ser una rareza a una norma aceptada en ligas de todo el mundo, seguida por otros jugadores como Bukayo Saka y Conor Gallagher.

En definitiva, lo que empezó como un ajuste técnico de Kyle Walker en 2018 es hoy una herramienta de optimización física para numerosas figuras de primer nivel. A pesar del debate médico, la búsqueda de ganancias marginales en el deporte de alto rendimiento asegura que sigamos viendo medias agujereadas en los campos más importantes del mundo.