La Copa del Mundo 2026 de la FIFA está contando con una gran cantidad de debuts, pero algunos llaman más la atención que otros. Uno de los futbolistas que entra en este último grupo es Luca Zidane, portero de la Selección de Argelia e hijo de Zinedine Zidane. El guardameta de 28 años no solo […]

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA está contando con una gran cantidad de debuts, pero algunos llaman más la atención que otros. Uno de los futbolistas que entra en este último grupo es Luca Zidane, portero de la Selección de Argelia e hijo de Zinedine Zidane.

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El guardameta de 28 años no solo resalta por su parentesco con Zizou o por el hecho de representar a un seleccionado africano habiendo nacido en Francia, sino que además sobresale por la curiosa máscara protectora que utiliza en los partidos.

Luca Zidane estrenó la máscara en un amistoso contra Países Bajos (Getty Images)

¿Por qué Luca Zidane utiliza una máscara protectora en el rostro?

A finales de abril de 2026, Zidane sufrió un fuerte golpe en el rostro tras chocar con un delantero rivalen en un partido entre su equipo -Granada- y Almería. Los exámenes médicos confirmaron que sufrió una fractura de mandíbula y barbilla.

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Luca Zidane, en el suelo, tras sufrir el fuerte golpe en Granada vs. Almería (@LaLiga2)

Debido a la gravedad del impacto, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y la máscara sirve precisamente para proteger la zona afectada de un nuevo golpe o balonazo en la recta final de recuperación. Sin ella, difícilmente podría estar en el campo de juego.

En síntesis

Luca Zidane (28 años): representa a la Selección de Argelia en el Mundial 2026.

representa a la Selección de Argelia en el Mundial 2026. Fractura de mandíbula y barbilla: motivo quirúrgico por el que utiliza una máscara protectora.

motivo quirúrgico por el que utiliza una máscara protectora. Abril de 2026: sufrió la lesión al chocar jugando para Granada contra Almería.