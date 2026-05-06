Armando González ya habría tomado una decisión ante el ultimátum de Selección Mexicana

El timing que tuvo la Selección Mexicana para sacar su comunicado quizá no fue el correcto y es que esta mañana fuimos sorprendidos con la noticia de que aquel jugador que no reporte hoy en el CAR antes de las 20:00 horas se quedará fuera del Mundial. Justo horas después de que Amaury Vergara solicitara a sus jugadores regresar con Chivas.

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Reporta la Hormiga González con Chivas

Justamente, ante la polémica en Verde Valle comenzaron a reportar los jugadores del Rebaño, el primero en llegar fue precisamente Armando González. La “Hormiga” causó conmoción a las afueras de las instalaciones rojiblancas, luego de que se revelara el comunicado del Tricolor haciendo ver que respaldaban al dueño del equipo.

🇲🇽🚨¡¡LLEGA HORMIGA AL ENTRENAMIENTO DE CHIVAS!!



Armando 'Hormiga' González, de los primeros jugadores de Chivas en reportar a petición de Amaury Vergara, en el día donde la FMF avisó que se quedarán sin Mundial 2026 todos aquellos seleccionados que no concentren en el CAR el 6… pic.twitter.com/LQvKF1nRZF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 6, 2026

Poco a poco comenzaron a llegar los demás seleccionados, quienes acataron las reglas de Amaury por encima de las de la Selección. Sin embargo, ante la “amenaza” que hace el cuadro Tricolor, lo que correspondería es que hablen de la situación en Guadalajara, no entrenen con el conjunto hoy y tomen el vuelo rumbo al CAR antes de la hora señalada.

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¿Se quedan sin Mundial?

Sería una decisión extremista que Vergara no permitiera a sus jugadores ir al Mundial, aunque es muy probable que esperen al mediodía que se realizará la conferencia de prensa del “Vasco” Aguirre para saber de qué manera actuar, ante lo que digan públicamente, aunque de acuerdo con David Medrano, se anunciará que en Toluca no tenían el permiso.

De esta manera, señalarían a los jugadores de los Diablos Rojos como los principales en desacatar las reglas para que el Tricolor no quede mal. Por lo que tanto la Hormiga, como los demás compañeros realizarán el viaje rumbo al CAR ya sea de manera común o con jet privado, para que estén en el tiempo acordado por Selección Nacional.

En síntesis

Armando González reportó primero en Verde Valle tras la solicitud de regreso de Amaury Vergara .

reportó primero en tras la solicitud de regreso de . La Selección Mexicana exige el reporte de jugadores antes de las 20:00 horas en el CAR.

exige el reporte de jugadores antes de las en el CAR. El técnico Javier Aguirre realizará una conferencia de prensa al mediodía para aclarar la situación.