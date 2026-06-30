FIFA dio marcha atrás y habilitó el cooling break en Ecuador vs. México por el Mundial 2026

La pausa de hidratación no iba a estar presente en el compromiso del Tri ante la Tricolor por el certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de los 16avos de Final del Mundial 2026, México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio en el Estadio Azteca de la capital mexicana. El compromiso estaba pactado para las 19:00 horas (Ciudad de México) pero a raíz de tormentas eléctricas el duelo se postergó para las 20:00.

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Más allá del fastidio de jugadores, entrenadores, aficionados en el recinto y de los televidentes que lo siguen a la distancia, una buena noticia habían recibido para agilizar los tiempos del partido. FIFA había suspendido los cooling break en este compromiso.

Thunderstorms in Mexico City led to pre-match warm-ups being put on hold and FIFA have confirmed that the game will start an hour later than planned.



FIFA have also announced that there will be no hydration breaks during the match.https://t.co/Ip7RAcoh81 — Felipe Cárdenas (@FelipeCar) July 1, 2026

Esto ya había pasado en el segundo tiempo entre Francia vs. Irak en la Fase de Grupos, donde, luego del parate por tormenta en el entretiempo, se decidió que en el complemento no hubiera el ya famoso cooling break. Ahora, esta fórmula se repite para que el final del compromiso no se dilate aún más.

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El periodista Felipe Cárdenas, del medio de comunicación The Athletic incluso lo había informado a través de un posteo en ‘X’: “Las tormentas eléctricas en la Ciudad de México provocaron que los calentamientos previos al partido se suspendieran y la FIFA ha confirmado que el partido comenzará una hora más tarde de lo planeado. La FIFA también ha anunciado que no habrá pausas para hidratación durante el partido“.

FIFA y una marcha atrás en el coolink break

Pese a que el ente madre del futbol mundial había anunciado de manera oficial en su plataforma que no se haría el coolink break, la realidad es que, por compromisos comerciales, terminó dando marcha atrás. De hecho incluso modificó dicha información en su web oficial y eliminó la especificación indicada.

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¿Cuándo y contra quién juega el ganador de México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Es necesario señalar que el ganador de este partido enfrentará en los Octavos de Final al vencedor del duelo entre Inglaterra y RD Congo, que jugarán este miércoles 1 de julio desde las 10:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlante. Este cruce entre los ganadores será el domingo 5 de julio desde las 18:00 horas (CDMX) en el Estadio Azteca.

En síntesis