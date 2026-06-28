¿Por qué no juega Alphonso Davies en Sudáfrica vs. Canadá por los 16vos de final del Mundial 2026?

La estrella de Canadá y Bayern Múnich todavía no sumó minutos en la Copa del Mundo. Conoce la razón.

La Selección de Canadá consiguió una histórica clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. The Canucks nunca habían ganado un partido por Copa del Mundo hasta la presente edición y ahora enfrentarán a Sudáfrica en busca de un lugar en los octavos de final.

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Ahora bien, lo que logró Canadá es todavía más meritorio si tomamos en cuenta que lo hizo sin su máxima figura: Alphonso Davies. El defensa de Bayern Múnich está en la lista de convocados, pero no sumó ni un minuto en la fase de grupos.

Alphonso Davies con el chaleco de suplente en el Mundial 2026 (Getty Images)

¿Por qué no juega Alphonso Davies en el Mundial 2026 con Canadá?

La razón de la ausencia de Alphonso Davies en el equipo canadiense tiene que ver con una lesión muscular en los isquiotibiales que sufrió a mediados de mayo con Bayern Múnich. No obstante, el entrenador del seleccionado norteamericano -Jesse Marsch- ya avisó que el futbolista de 25 años está listo para jugar ante Sudáfrica y es muy probable que sume minutos en el segundo tiempo.

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Si bien Davies vuelve a integrar el banquillo de suplentes, las declaraciones de su DT ilusionan a los aficionados con la posibilidad de verlo por primera vez en el campo de juego luego de ausentarse contra Bosnia, Qatar y Suiza.

En síntesis