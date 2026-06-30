Por qué no juega Álvaro Fidalgo hoy

Ya está todo listo en el Estadio Ciudad de México para que la Selección Mexicana se mida ante Ecuador con el ideal de ir por el pase a los Octavos de Final del Mundial 2026. Ante ello, el técnico del cuadro Tricolor, Javier Aguirre, ya confirmó la alineación con la que saldrá hoy y uno de los ausentes entre los titulares es Ávaro Fidalgo.

Publicidad

Álvaro Fidalgo no juega el México vs Ecuador

El “Maguito” selló la victoria ante República Checa con su primer gol vistiendo la camiseta de México, por lo que quizá era lo que le faltaba para sentirse con más ímpetu y comenzar a pelear las titularidades. Sin embargo, el “Vasco” ya no quiso experimentar y hoy decidió que Fidalgo iniciara el encuentro desde la banca ante los ecuatorianos.

Y es que cabe mencionar que ayer en la conferencia de prensa, Aguirre ya sabía que tendría complicaciones para decidir un volante, puesto que con la idea de poner a Edson Álvarez y a Erik Lira juntos, tendría sólo una opción entre el jugador del Real Betis, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora. En esta ocasión, el DT habría optado por el jugador de 17 años.

Sin embargo, esto no quiere decir que no lo contemple, si el técnico ve que los ecuatorianos los superan con Pedro Vite y Moisés Caicedo, es muy probable que le dé la posibilidad de ingreso a Fidalgo, aunque todo dependerá de cómo lo vaya demandando el encuentro, por lo pronto iniciará desde la banca este enfrentamiento.

Publicidad

En síntesis