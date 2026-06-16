¿Por qué no juega Ángel Di María en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El histórico futbolista argentino no forma parte de la los convocados para la competición internacional por decisión propia.

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo tras la consagración en Qatar 2022, hace su debut oficial en el Mundial 2026 este martes desde las 19:00 horas de la Ciudad de México frente a Argelia. La Albiceleste llega como una de las grandes candidatas al título y buscará comenzar el torneo con una victoria.

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Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni sabe que no puede confiarse. En el Mundial pasado también arrancó como favorito y terminó sufriendo una sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en su estreno.

En la previa del encuentro, una de las consultas más repetidas por los fanáticos tiene que ver con la ausencia de Ángel Di María. El histórico futbolista argentino, pieza clave en los últimos éxitos de la Selección, no forma parte del plantel que disputa esta Copa del Mundo.

El “Fideo” fue uno de los grandes protagonistas de la era más exitosa de la Albiceleste. Su nombre quedó marcado para siempre en la historia argentina gracias a su gol en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, además de sus conquistas en otras finales importantes con la camiseta nacional.

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El motivo de la ausencia de Ángel Di María

Ángel Di María tomó la decisión de retirarse de la Selección Argentina luego de disputar la Copa América 2024. A pesar de que Lionel Scaloni seguía teniéndolo en cuenta y consideraba que todavía podía aportar dentro del equipo, el futbolista entendió que era el momento de dar un paso al costado.

Tanto el entrenador como varios de sus ex compañeros intentaron convencerlo para que continuara al menos hasta el Mundial 2026, pero Di María mantuvo firme su postura. Su intención fue dejar espacio a las nuevas generaciones y cerrar su etapa en la Selección tras una carrera repleta de títulos.

En sintesis

La Selección Argentina debuta este martes ante Argelia a las 19:00 horas de México.

debuta este martes ante Argelia a las 19:00 horas de México. El futbolista Ángel Di María no juega el Mundial debido a su retiro definitivo.

no juega el Mundial debido a su retiro definitivo. El delantero Ángel Di María decidió retirarse tras disputar la Copa América 2024.