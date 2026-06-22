¿Por qué no juega Ángel Di María en Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

El histórico futbolista argentino no forma parte de los 26 convocados para el certamen internacional tras retirarse en 2024.

Argentina enfrenta a Austria por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La Albiceleste va en búsqueda de un triunfo que lo clasifique a la próxima instancia. Muchos se preguntan el motivo por el cuál Ángel Di María no juega hoy y hay un motivo.

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La ausencia de Ángel Di María en el partido entre Argentina y Austria por la en el Mundial 2026 no se debe a una lesión ni a una decisión técnica del entrenador. El histórico futbolista ya no forma parte de la Selección Argentina desde mediados de 2024.

Tras conquistar la Copa América 2024 en la final ante Colombia, Di María decidió ponerle punto final a su etapa con la Albiceleste. El histórico entendió que era el momento ideal para cerrar un ciclo inolvidable, luego de haber conseguido todos los títulos que soñó.

A lo largo de su carrera con Argentina, el rosarino fue protagonista de una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado. Ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de convertir goles decisivos en varias de esas finales.

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El principal motivo de su retiro internacional fue darle lugar a las nuevas generaciones. Di María consideró que había cumplido todos sus objetivos con la Selección y que era el momento de que otros futbolistas asumieran el protagonismo en el equipo.

Intentaron convencerlo, pero Di María mantuvo su decisión

Tanto el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni como varios de sus compañeros intentaron convencer a Ángel Di María de continuar algunos meses más en la Selección Argentina y terminar su etapa después del Mundial 2026.

Sin embargo, el campeón del mundo se mantuvo firme en su postura. Consideró que el mejor momento para despedirse era después de haber conquistado la segunda Copa América consecutiva y con todos los grandes objetivos cumplidos con su país.

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