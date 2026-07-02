El mediocentro portugués no será parte del duelo de los Lusos ante los Ajedrezados por el certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el BMO Field de la localidad canadiense de Toronto. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Para este compromiso, el director técnico Roberto Martínez no contará con un jugador que suele ser una figura indiscutida para el equipo. El mediocentro Bernardo Silva no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Bernardo Silva en Portugal vs. Croacia?

Con esta noticia, el atacante Pedro Neto se suma a la alineación titular y estará como referencia en lado derecho en el ataque luso. En tanto, del otro costado estará Rafael Leao y Bruno Fernandes por el medio. Por otro lado, Cristiano Ronaldo será la referencia en el área.

¿Cuál será la alineación de Portugal vs. Croacia sin Bernardo Silva?

Sin Bernardo Silva, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto croata: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes; Leao; y Ronaldo.