¿Por qué no juega Cole Palmer en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Cole Palmer no está presente en el partido de Inglaterra frente a México por los octavos de final.

Inglaterra juega con México este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro decisivo se lleva a cabo en el Estadio Azteca y comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México).

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El equipo de Thomas Tuchel no ha brillado demasiado a lo largo de la Copa del Mundo. Sin embargo, Inglaterra cuenta con mucha jerarquía para imponerse sin tener grandes actuaciones aunque algunos futbolistas se han quedado fuera de la lista como es el caso de Cole Palmer.

La ausencia de Cole Palmer

Cole Palmer sufrió varias lesiones que no le permitieron tomar regularidad, pero además jugó en un equipo que tuvo malos resultados y el cual atravesó cambios de entrenadores y distintas dificultades. Por eso el del Chelsea no tuvo un buen nivel en general.

Por este motivo es que Thomas Tuchel decidió no convocar a Cole Palmer a pesar de que en la previa al Mundial el futbolista estaba sano. Esta determinación del entrenador generó polémica pero no solo porque dejó afuera al del Chelsea sino que también hizo lo mismo con otros.

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Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White y Adam Wharton, entre otros, son nombres destacados que tampoco forman parte de la convocatoria de Thomas Tuchel en la Copa del Mundo.

En síntesis