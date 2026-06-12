¿Por qué no juega Edin Dzeko en Bosnia vs. Canadá por el Mundial 2026?

Conoce el motivo de la ausencia de la leyenda que no estará presente en el estreno más esperado por su nación.

Este viernes 12 de junio es el día del debut para Bosnia en el Mundial 2026. Quienes dejaron afuera de la competencia a Italia en el repechaje de principios de año están listos para amargar la fiesta de uno de los anfitriones, ya que se enfrentan a Canadá desde las 13:00hs del Centro de México, aunque lo harán sin su estrella máxima: Edin Dzeko.

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La razón por la que Edin Dzeko no juega en Bosnia vs. Canadá

El centrodelantero es una pieza inamovible de la convocatoria bosnia, pero en esta oportunidad no será una fija en el XI inicialista de los europeos. Tras una lesión sufrida en uno de sus hombros en ese mismo compromiso ante Italia, Edin se sometió a una recuperación intensa para llegar en plenitud al estreno de la competencia mundialista. Sin embargo, su lugar estará en la banca de sustitutos por una decisión táctica.

Edin Dzeko se lesionó uno de los hombros en el repechaje contra Italia. (GETTY IMAGES)

El frente de ataque bosnio estará conformado por Ermedin Demirovic, Esmir Bajraktarevic y Jovo Lukic. Claro que para el entrenador Sergej Barbarez será una tentación contar con el máximo goleador en la historia de su país en la banca, por lo que se espera que la leyenda ingrese al campo de juego en la segunda mitad.

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Bosnia integra el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza, por lo que sabe que será más que complicado obtener el pase a la próxima instancia. Los europeos se ilusionan con dar una de las sorpresas del torneo y avanzar entre los mejores 32 que seguirán con vida en la competencia, ya sea clasificando entre los dos primeros o entre alguno de los terceros que obtengan el boleto a la próxima ronda.

En síntesis