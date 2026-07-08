Conoce la historia del británico que está jugando de local y sin nada que perder, por lo que es un rival peligroso para cualquiera que lo enfrente.

El torneo de Wimbledon 2026 es el escenario de una de las historias más impactantes y emotivas en el deporte blanco de los últimos años. El circuito de tenis suele entregar relatos de superación constantes, pero lo que ocurre en las canchas de césped de Londres supera las expectativas de cualquier analista especializado. Un jugador fuera del radar principal acapara los reflectores debido a su rendimiento y al drástico giro económico que dio su trayectoria profesional en cuestión de días.

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Arthur Fery se transformó en la máxima revelación del tercer Grand Slam de la temporada tras concretar una campaña histórica ante su público. El tenista británico de 23 años ingresó al cuadro principal gracias a una invitación especial de la organización, ya que su ranking actual lo ubicaba fuera de los puestos de clasificación directa. La decisión de la directiva dio frutos inmediatos, puesto que el jugador local encadenó triunfos ante rivales de jerarquía internacional para instalarse en la ronda definitiva.

La historia de Arthur Fery: de desconocido a estrella

La victoria más reciente del competidor se consumó este miércoles tras derrotar en sets corridos al italiano Flavio Cobolli, noveno cabeza de serie del torneo, con parciales de 6-4, 7-6 y 6-0. Con este resultado en los cuartos de final, Fery se convirtió en el segundo jugador en la era abierta que accede a las semifinales de Wimbledon bajo la condición de invitado, emulando la hazaña que realizó el croata Goran Ivanisevic en la temporada 2001.

Arthur Fery avanza a paso firme en Wimbledon contra todo pronóstico. (GETTY IMAGES)

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El impacto deportivo camina de la mano con un beneficio financiero sin precedentes para las arcas del atleta londinense. Antes de este certamen, el tenista registraba ganancias totales acumuladas de poco más de 800,000 dólares a lo largo de toda su etapa como profesional dentro del circuito ATP. Por el solo hecho de meterse entre los cuatro mejores del campeonato, la organización le garantizó un premio que supera el millón de dólares, duplicando sus ingresos históricos en apenas siete días de competencia.

El próximo desafío para el héroe local será buscar el boleto al partido por el campeonato este viernes en la pista central. El rival en turno es el alemán Alexander Zverev, número dos del mundo y reciente ganador de Roland Garros, quien avanzó de ronda tras vencer con autoridad al estadounidense Taylor Fritz. Fery asumirá el compromiso sin presiones y con el respaldo absoluto de las tribunas, con el objetivo de extender su cuento de hadas de cara al fin de semana.

En síntesis

El británico Arthur Fery clasificó a las semifinales de Wimbledon 2026 tras recibir una invitación.

clasificó a las semifinales de Wimbledon 2026 tras recibir una invitación. El tenista derrotó a Flavio Cobolli por 6-4, 7-6 y 6-0 en cuartos de final.

por 6-4, 7-6 y 6-0 en cuartos de final. Fery aseguró un premio de un millón de dólares, duplicando todas sus ganancias históricas.