Por qué no juega Hakim Ziyech en Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Marruecos busca dar la sorpresa contra Brasil en el partido que se lleva a cabo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

Marruecos se estrena en el Mundial 2026 este sábado nada más ni nada menos que frente a Brasil, la máxima ganadora en la historia con cinco títulos. El partido se lleva a cabo en el Estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey, y comienza a las 16:00hs (CDMX).

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Marruecos busca dar la sorpresa frente a Brasil, aunque por su crecimiento de los últimos años los resultados del conjunto africano ya han dejado de ser inesperados. Sin embargo, un futbolista como Hakim Ziyech no juega contra la verdeamarelha.

El motivo de la ausencia de Hakim Ziyech

Hakim Ziyech no juega en este partido debido a que no fue convocado a la Copa del Mundo. El marroquí fue uno de los más fundamentales en el Mundial 2022 para que su selección llegue a la semifinal y termine con el cuarto puesto en Qatar.

No obstante, la carrera del zurdo talentoso ha ido en descenso luego de la Copa del Mundo 2022. Desde su salida del Chelsea en julio de 2024, Hakim Ziyech estuvo en el Galatasaray, en el Al-Duhail de Qatar y actualmente viste la playera del Wydad de Marruecos.

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Con 33 años, Hakim Ziyech convirtió 8 goles y dio 2 asistencias en tan solo 15 partidos disputados con el Wydad en la última temporada. El extremo ya está lejos de su mejor nivel y su último partido con Marruecos fue en septiembre de 2024.

Hakim Ziyech disputó un total de 64 encuentros con Marruecos, en los que anotó 25 tantos y dio 12 asistencias. El extremo es el cuarto máximo goleador en la historia del conjunto africano y quedó a 11 de Ahmed Faras, el líder en la lista.

En síntesis

Hakim Ziyech no juega frente a Brasil porque no fue convocado al Mundial.

no juega frente a Brasil porque no fue convocado al Mundial. El partido del Grupo C se disputa este sábado en el Estadio MetLife.

se disputa este sábado en el Estadio MetLife. El extremo de 33 años juega actualmente en el club Wydad de Marruecos.