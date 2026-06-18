¿Por qué no juega Hirving Chucky Lozano en México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El delantero de 30 años no fue considerado por Javier Aguirre pese a haber formado parte de los procesos de 2018 y 2022.

La Selección Mexicana busca su segundo triunfo en la Copa del Mundo 2026 luego de su exitoso comienzo ante Sudáfrica en el partido inaugural. El Tri se ve las caras con Corea del Sur desde las 19:00 hs (CDMX) de este jueves con cambios en la alineación.

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Edson Álvarez vuelve al equipo titular por la expulsión de César Montes. No obstante, la ausencia que se mantiene es la de Chucky Lozano, jugador que supo ser importante en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, pero que a sus 30 años no fue tomado en cuenta por Javier Aguirre para la cita mundialista de 2026.

¿Por qué Hirving Chucky Lozano no juega el Mundial 2026 con México?

Hirving Lozano no fue convocado al Mundial 2026 por su falta de continuidad en San Diego FC. Pese a que había llegado a la nueva franquicia de la MLS como jugador franquicia, el atacante mexicano fue apartado del equipo tras diferencias con el entrenador Mikey Varas.

Hirving Lozano jugó ante Uruguay el 15 de noviembre (Getty Images)

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Esta situación hizo que Lozano llegara a la Copa del Mundo sin ritmo, motivo por el cual ni siquiera fue considerado por el Vasco Aguirre en la prelista. De esta manera, su ausencia en el Mundial 2026 quedó confirmada incluso antes de que se diera a conocer la convocatoria de 26.

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