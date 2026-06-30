¿Por qué no juega Hirving ‘Chucky’ Lozano en México vs Ecuador por el Mundial 2026?

Hirving Lozano fue importante en Rusia 2018 y en Qatar 2022, pero en este caso no aparece en el Mundial 2026 con México.

México juega este martes 30 de junio contra Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Tri busca tener su mejor participación en la historia del torneo luego de hacer una renovación en el plantel, por eso es que Hirving ‘Chucky’ Lozano no está en la nómina.

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La razón por la que Chucky Lozano no juega este martes contra Ecuador es porque Javier Aguirre no lo convocó para la Copa del Mundo 2026. Si bien Hirving fue importante en los procesos mundialistas de 2018 y 2022, perdió su lugar en la nómina para el presente torneo.

La actualidad de Hirving Lozano

Aunque Hirving Lozano tiene apenas 30 años y está vigente, su presente a nivel club fue el que lo apartó de este Mundial. ‘Chucky’ llegó como jugador franquicia al San Diego FC de la MLS, pero fue apartado del equipo por un conflicto con su director técnico Mikey Varas.

Por este motivo es que Hirving Lozano todavía no jugó ningún partido en 2026. A pesar de que San Diego FC quiso buscarle un equipo, el mexicano se negó a ser transferido.

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Esto hizo que el extremo mexicano llegara al Mundial sin ritmo futbolístico, tanto así que ni siquiera fue incluido en la prelista de 55 jugadores. Hirving Lozano jugó cinco partidos en el nuevo ciclo de Javier Aguirre, pero ya este año el delantero ya no fue llamado por el Vasco.

En síntesis