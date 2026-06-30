¿Por qué no juega Hirving ‘Chucky’ Lozano en México vs Ecuador por el Mundial 2026?

México juega este martes 30 de junio contra Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Tri busca tener su mejor participación en la historia del torneo luego de hacer una renovación en el plantel, por eso es que Hirving ‘Chucky’ Lozano no está en la nómina.
La razón por la que Chucky Lozano no juega este martes contra Ecuador es porque Javier Aguirre no lo convocó para la Copa del Mundo 2026. Si bien Hirving fue importante en los procesos mundialistas de 2018 y 2022, perdió su lugar en la nómina para el presente torneo.
La actualidad de Hirving Lozano
Aunque Hirving Lozano tiene apenas 30 años y está vigente, su presente a nivel club fue el que lo apartó de este Mundial. ‘Chucky’ llegó como jugador franquicia al San Diego FC de la MLS, pero fue apartado del equipo por un conflicto con su director técnico Mikey Varas.
Por este motivo es que Hirving Lozano todavía no jugó ningún partido en 2026. A pesar de que San Diego FC quiso buscarle un equipo, el mexicano se negó a ser transferido.
Esto hizo que el extremo mexicano llegara al Mundial sin ritmo futbolístico, tanto así que ni siquiera fue incluido en la prelista de 55 jugadores. Hirving Lozano jugó cinco partidos en el nuevo ciclo de Javier Aguirre, pero ya este año el delantero ya no fue llamado por el Vasco.
En síntesis
Dónde ver EN VIVO México vs. Ecuador por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online
- Hirving ‘Chucky’ Lozano no juega contra Ecuador porque no fue convocado por Javier Aguirre para el Mundial 2026, al llegar sin actividad futbolística durante todo el año.
- El extremo mexicano fue marginado del San Diego FC de la MLS debido a una fuerte disputa con el director técnico Mikey Varas, negándose además a ser transferido a otro equipo.
- Debido a su inactividad, el ‘Vasco’ Aguirre decidió dejarlo fuera incluso de la prelista de 55 futbolistas, apostando por la renovación del plantel mexicano.