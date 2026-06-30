El histórico golero del 'Tri' no estará de arranque ante los sudamericanos en 16avos de final. El motivo.

Guillermo Ochoa tuvo un merecido homenaje en el último partido, cuando fue ovacionado por todo el Estadio Azteca por otra participación mundialista dentro del campo. Sin embargo, luego de ser reconocido no será titular en México en su próximo desafío oficial, donde el equipo se jugará la clasificación y continuar con vida en el torneo.

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La Selección Mexicana llega entonado tras hacer cartón lleno en la fase de grupos y sin recibir goles en ninguno de los partidos, y tiene el deseo y ambición de seguir de racha. Esta tarde enfrentará a Ecuador y ‘Memo’ será suplente en el ‘Tri’, apareciendo como una alternativa en el banco de relevos junto al entrenador Javier Aguirre.

Lo cierto aquí es que, más allá de todo lo que significó el emotivo tributo de la semana pasada al Memo, Guillermo Ochoa hace tiempo no es más el portero de la Selección. Mientras su carrera deportiva a nivel clubes fue en descenso, los entrenadores comprendieron que ya no tenía asegurado el puesto solo por su pasado en México.

Ochoa y su reconocimiento en el Mundial [Foto: Getty]

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En la actualidad, el dueño del arco mexicano es Raúl Rángel, más conocido como ‘Tala’, el guardameta de las Chivas de Guadalajara. Durante el proceso de Javier Aguirre el titular fue bastante tiempo Luis Malagón del América, pero tras su lesión, Rangel se ganó el lugar. Él estará entre los tres postes en los 16avos de final ante Ecuador.

De hecho, en este contexto, el entorno de Guillermo Ochoa ha confirmado que Memo se retiraría del futbol una vez finalizada esta Copa del Mundo. Por lo tanto, su ingreso ante Chequia habrían sido sus últimos minutos con la camiseta de México. Eso sí, si Rangel no está disponible en algún momento del Mundial 2026, podría aparecer…

Durante su paso por la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa disputó 151 partidos en total, desde su debut en 2005 ante Hungría hasta sus últimos minutos en el Mundial 2026. En ese lapso, obtuvo un saldo de 57 vallas invictas y 144 goles recibidos. Además, en 53 encuentros portó la cinta de capitán del equipo. Jugó seis Mundiales: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.