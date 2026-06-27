¿Por qué no juega Joao Neves en Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Conoce la causa por la cual el centrocampista del París Saint-Germain no será de la partida en el elenco luso.

El liderazgo del Grupo K se define este sábado a partir de las 17:30hs del Centro de México con un choque de alto voltaje. Colombia llega en la cima con seis unidades, mientras que Portugal la escolta con cuatro puntos y la obligación absoluta de ganar para arrebatarle el primer puesto. En este escenario de máxima tensión, la gran sorpresa en el once inicial de la escuadra europea pasa por la ausencia de Joao Neves.

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La razón por la que no juega Joao Neves en Colombia vs. Portugal

La suplencia del joven mediocampista responde a una decisión táctica del entrenador español Roberto Martínez. El director técnico optó por modificar el esquema en la mitad de la cancha para contrarrestar el juego ofensivo del rival. Ante esta variante estratégica, el experimentado Rúben Neves asume la titularidad y ocupa su lugar sobre el césped.

El estratega priorizó el despliegue y la experiencia del volante del Al-Hilal para contener las transiciones rápidas del equipo cafetero. De este modo, el futbolista del Paris Saint-Germain esperará su oportunidad en el banco de suplentes, para ingresar en el segundo tiempo si el desarrollo del compromiso lo requiere.

La búsqueda portuguesa es asegurar los tres puntos para obtener un cruce más accesible en los dieciseisavos de final. El cuerpo técnico sabe que un empate o una derrota los deja en el segundo escalón de la zona con un panorama más complejo. Por eso, la inclusión de futbolistas con mayor rodaje internacional resulta una apuesta clave para sostener el equilibrio defensivo.

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En síntesis