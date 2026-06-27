¿Qué resultado necesita Portugal para clasificar líder a Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

Los escenarios de los Lusos en el certamen internacional según su resultado en el compromiso ante los Cafeteros.

Por la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026, Colombia y Portugal se miden este sábado 27 de junio desde las 17:30 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense de Miami. Ambos conjuntos van por la victoria para quedarse con el liderato de la zona.

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La gran disputa es precisamente el liderato. Colombia llega puntero de la zona con 6 unidades producto de sendas victorias ante Uzbekistán por 3-1 y ante RD Congo por 1-0. En tanto, Portugal es escolta con 4 unidades tras el empate 1-1 contra los africanos y la goleada 5-0 ante los asiáticos.

¿Qué pasa si Portugal gana ante Colombia por el Mundial 2026?

Si el cuadro dirigido por Roberto Martínez vence a los sudamericanos será el líder del Grupo K con 7 unidades, superando a los Cafeteros que quedarán con 6. En 16avos de Final enfrentaría, de momento, a Ghana, clasificado como uno de los mejores terceros.

¿Qué pasa si Portugal empata ante Colombia por el Mundial 2026?

Si el cuadro ibérico no pasa de la igualdad ante los sudamericanos, quedará segundo y se medirá ante el segundo del Grupo L, que hasta el momento es Inglaterra, siendo un duelo muy difícil en el primer mano a mano del torneo.

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¿Qué pasa si Portugal pierde ante Colombia por el Mundial 2026?

Si Portugal pierde ante el cuadro dirigido por Nestor Lorenzo, quedará de igual manera segundo porque ya uzbecos no los puede alcanzar y los congoleños, aunque podrían igualarlos en puntos si vence a los asiáticos, el desempate olímpico favorece a los Lusos.

Posiciones del Grupo K