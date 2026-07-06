Qué pasa si Portugal pierde, empata o gana con España por los octavos de final del Mundial 2026

Portugal viene de ganarle a Croacia y quiere hacer lo mismo ante España. Los posibles escenarios para el conjunto luso.

Portugal se enfrenta con España este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.

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Portugal viene de derrotar por 2-1 a Croacia en un partido vibrante hasta el final. Pero España es otro tipo de rival, con más jerarquía y presente, por lo que el equipo de Cristiano Ronaldo deberá subir su nivel si quiere seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Los posibles escenarios para Portugal

Si Portugal pierde con España este lunes, entonces el conjunto dirigido por Roberto Martínez quedará eliminado del Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo se quedaría sin poder ganar el torneo en su carrera.

Si Portugal empata con España este lunes, el partido se irá a tiempo suplementario en el que se jugarán dos mitades de 15 minutos cada una. En caso de que se mantenga la igualdad, el juego se resolverá en una tanda de penales.

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Si Portugal le gana a España este lunes, entonces el equipo de Cristiano Ronaldo avanzará a los cuartos de final y se enfrentará en dicha instancia con el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bélgica que juegan más tarde.

La alineación de Portugal