Johan Manzambi no está presente en el partido de Suiza contra Argentina por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Suiza se enfrenta con Argentina este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones comienza a partir de las 19:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Kansas City.

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Suiza eliminó a Colombia en los octavos de final y buscará este sábado batir a otra selección sudamericana. Sin embargo, en este caso se enfrenta a la actual campeona del mundo con Lionel Messi y además el equipo europeo no podrá contar con Johan Manzambi, una de sus figuras.

Johan Manzambi no juega con Suiza frente a Argentina por una lesión en la rodilla. El futbolista del Friburgo sufrió esta molestia en el entrenamiento previo al partido por los octavos de final contra Colombia.

El suizo ya no pudo estar en dicho partido y, a pesar de la ilusión del entrenador Murat Yakin para que se recupere, Johan Manzambi no está en condiciones y el propio técnico confirmó en conferencia de prensa la baja del jugador.

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Es una baja dura para Suiza debido a que Johan Manzambi ha sido uno de los mejores futbolistas del conjunto europeo a lo largo de la Copa del Mundo con dos goles ante Bosnia, una anotación frente a Canadá y un total de dos asistencias. Con tan solo 20 años es uno de los jóvenes que más impresionaron.

En síntesis