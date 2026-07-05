Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por el primero de los dos partidos que se disputan en el día por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio MetLife.
Brasil es la favorita a avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, Noruega no le pondrá las cosas fáciles al equipo de Carlo Ancelotti. El entrenador de la verdeamarelha no podrá contar para este partido con Lucas Paquetá, uno de los habituales titulares.
La lesión de Lucas Paquetá
Lucas Paquetá no juega con Brasil ante Noruega porque se lesionó en el encuentro ante Japón por los dieciseisavos de final. El centrocampista de Flamengo sufrió lesión muscular de grado 2 en la parte posterior del muslo izquierdo.
Lo más probable es que Lucas Paquetá ya no pueda volver a jugar en la Copa del Mundo sin importar hasta donde avance Brasil. De esta manera, Carlo Ancelotti ha entrenado con dos futbolistas para reemplazarlo: Danilo y Gabriel Martinelli.
Finalmente el entrenador de Brasil se decidió por poner en la alineación titular al futbolista del Arsenal y este es el único cambio del Scratch con respecto a la victoria por 2-1 ante Japón. El que avance en este cruce se enfrentará con el ganador de México o Inglaterra.
En síntesis
¿Juega Neymar? Las alineaciones de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026
- Lucas Paquetá se pierde el partido de octavos de final debido a una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo sufrida durante el primer tiempo del encuentro ante Japón.
- Los estudios médicos confirmaron la gravedad de la lesión, por lo que el cuerpo técnico de la Canarinha y el cuerpo médico de Flamengo estiman que el mediocampista se perderá casi con total seguridad lo que resta de la Copa del Mundo.
- Ante su ausencia, el director técnico Carlo Ancelotti se decantó por incluir al delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli, en la alineación titular, realizando así una variante en el esquema ofensivo para medirse ante los noruegos.