Brasil busca clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Se enfrenta con Noruega este domingo en Nueva Jersey.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por el primero de los dos partidos que se disputan en el día por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio MetLife.

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Brasil es la favorita a avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, Noruega no le pondrá las cosas fáciles al equipo de Carlo Ancelotti. El entrenador de la verdeamarelha no podrá contar para este partido con Lucas Paquetá, uno de los habituales titulares.

La lesión de Lucas Paquetá

Lucas Paquetá no juega con Brasil ante Noruega porque se lesionó en el encuentro ante Japón por los dieciseisavos de final. El centrocampista de Flamengo sufrió lesión muscular de grado 2 en la parte posterior del muslo izquierdo.

Lo más probable es que Lucas Paquetá ya no pueda volver a jugar en la Copa del Mundo sin importar hasta donde avance Brasil. De esta manera, Carlo Ancelotti ha entrenado con dos futbolistas para reemplazarlo: Danilo y Gabriel Martinelli.

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Finalmente el entrenador de Brasil se decidió por poner en la alineación titular al futbolista del Arsenal y este es el único cambio del Scratch con respecto a la victoria por 2-1 ante Japón. El que avance en este cruce se enfrentará con el ganador de México o Inglaterra.

En síntesis