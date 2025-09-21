La Jornada 5 de la temporada 2025-26 de LaLiga se cerrará este domingo 21 de septiembre con el juego entre Barcelona y Getafe. En el Estadio Johann Cruyff, y a partir de las 13:00 horas (CDMX) el conjunto de Hansi Flick buscará hacer valer su condición de favorito para sumar otros tres puntos y no perderle pisada al líder Real Madrid.

Para este encuentro, el entrenador alemán del conjunto blaugrana ha decidido realizar algunos cambios en su once inicial con respecto a aquel que derrotó por 2-1 a Newcastle el jueves pasado por la UEFA Champions League. Uno de los que no repetirá en el equipo que iniciará el partido será Marcus Rashford, autor de los dos goles de la victoria en Saint James Park, quien empezará desde la banca.

El extremo izquierdo de 27 años formará parte de los relevos por tercera vez desde su reciente llegada a Barcelona en el mercado de fichajes de este verano. Anteriormente fue una de las alternativas en los juegos ante Mallorca (3-0) y Rayo Vallecano (1-1), mientras que frente a Levante (3-2), Valencia (6-0) y Newcastle participó como titular.

Marcus Rashford iniciará desde la banca en el duelo entre Barcelona y Getafe. (Getty Images)

De esta forma, el combinado catalán, que jugará sin Lamine Yamal por tercer partido consecutivo producto de una lesión sufrida durante la fecha FIFA de septiembre con España, formará con: García; Koundé, García, Christensen, Martín; Pedri, De Jong, Olmo; Raphinha, Lewandowski y Torres.

