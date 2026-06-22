¿Por qué no juega Marko Arnautović en Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

El máximo goleador histórico de Austria marcó un tanto ante Jordania, pero no comenzará el encuentro contra la Albiceleste este lunes.

Argentina y Austria se miden en Dallas por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026. La Albiceleste es favorita no solo porque tiene una mejor plantilla, sino también porque el combinado europeo no alineó a su jugador más peligroso en ataque: Marko Arnautović.

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El experimentado delantero de 37 años es nada más y nada menos que el goleador histórico de Austria y ha jugado en importantes clubes como Inter de Milán o West Ham. Sin embargo, no aparece entre los titulares pese a haber marcado frente a Jordania en la primera fecha.

Marko Arnautovic celebra su gol ante Jordania (Getty Images)

¿Por qué no juega Marko Arnautović en Argentina vs. Austria?

La ausencia de Marko Arnautović en el once titular puede sorprender a muchos por lo que representa el delantero en la Selección de Austria. Sin embargo, lo cierto es que el atacante del Estrella Roja tampoco inició el encuentro ante Jordania.

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Por ahora, el máximo goleador histórico de Das Team no entra en la consideración del entrenador Ralf Rangnick a la hora de armar la alineación inicial. No obstante, es prácticamente un hecho que ingresará nuevamente en el complemento de este segundo encuentro del Mundial.

La alineación de Austria vs. Argentina