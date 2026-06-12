El habitual golero titular de los 'Stars and Stripes' no será de la partida en el estreno. ¿Qué le sucedió?

La Selección de Estados Unidos se encuentra ante su primer gran desafío en el evento para el que se preparó los últimos cuatro años: el Mundial 2026. Como anfitrión del certamen, más allá de sus posibilidades deportivas, cuenta con una “presión extra” para hacer un buen papel. En el debut, deberán superar a un duro rival como Paraguay, que viene a por todo.

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A falta de un corto rato para el inicio del primer juego de ambas escuadras en la Copa del Mundo, Mauricio Pochettino dio a conocer sus once para el debut de esta tarde. En la formación, el ex portero titular Matt Turner no sale de entrada y es la gran sorpresa de los veintidós jugadores que comienzan el encuentro inaugural del territorio estadounidense.

Si bien durante gran parte del proceso fue el indiscutido bajo los tres postes, perdió su lugar en las últimas giras del equipo y ya no es el pupilo de ‘Poch’ en la portería de Estados Unidos. La falta de continuidad que tuvo en su momento en Crystal Palace lo condenó, y luego en su nuevo club, New England Revolution, no mostró el nivel que tuvo años anteriores.

Matt Turner comenzó a caer en la consideración del cuerpo técnico de Estados Unidos hace un año: en la última Copa Oro, Matt Freese arrancó a tomarle el puesto progresivamente. En las últimas dos jornadas de amistosos, el entrenador le dio un amistoso a cada uno para mostrarse, y allí Freese convenció más que Turner y así pesó de cara al Mundial 2026.

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Matt Turner, a la banca en el debut mundialista [Foto: Getty]

Quién es Matt Freese, portero titular de Estados Unidos ante Paraguay:

Matt Frees, el designado por Mauricio Pochettino, es el actual guardameta del New York City, uno de los equipos animadores de la Conferencia Este de la Major League Soccer. Tiene 27 años de edad, mide 1.98m y lleva tres temporadas siendo dueño del arco del NYCFC, yendo en alza en rendimiento en su equipo, lo cual lo benefició para Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, pese a que ya no es un futbolista ‘juvenil’, Matt Freese sólo jugó en dos equipos de Primera: en Philadelphia Union y en el mencionado. Su participación en el Mundial 2026 desde Paraguay en adelante, si lo hace bien, podría permitirle mostrarse y que aparezca algún interesado para tener una oportunidad en el exterior.

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La alineación de Estados Unidos ante Paraguay, sin Matt Turner:

Con Matt Turner en el banco de suplentes, esta es la formación de los ‘Stars and Stripes’ para recibir a Paraguay por la primera jornada del Mundial 2026: Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic y Folarin Balogun.