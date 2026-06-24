Conoce el motivo por el que la estrella de los europeos no estará en el encuentro ante el Tri.

Este miércoles se define el Grupo A del Mundial 2026. México ya está clasificado como primero tras conseguir puntaje perfecto en los dos primeros encuentros de la gran cita del futbol, pero se mide con República Checa en el Estadio Azteca, selección que cuenta con posibilidades de avanzar a la siguiente instancia y que saldrá al campo de juego sin su figura principal.

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El motivo por el que no juega Patrik Schick en República

Chequia decidió enfrentar a México sin la presencia de Patrik Schick, el centrodelantero que parecía una garantía de goles. La realidad es que no existe una lesión o argumento extrafutbolístico para dejarlo fuera del XI inicial, por lo que la decisión de que aguarde su lugar entre los sustitutos está puramente ligada a una cuestión táctica y técnica del entrenador.

El DT, Miroslav Koubek, decidió apostar por Adam Hložek como referencia de área, mientras que el jugador del Bayer Leverkusen deberá esperar a ver si es llamado para saltar al campo de juego en los segundos 45 minutos, momento en el que comienzan a realizarse las habituales sustituciones de un encuentro.

Chequia marcha tercero en el Grupo A con un solo punto y, aunque el sueño de clasificar segundo dependa de vencer a México y esperar una derrota de Corea del Sur ante Sudáfrica, lo cierto es que las posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros están vivas en caso de obtener los tres puntos. Schick se lo pierde…

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En síntesis