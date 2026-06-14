¿Por qué no juega Pervis Estupiñán en Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El defensa ecuatoriano no será parte del duelo de la Tri ante los Elefantes por el debut en el certamen internacional en Norteamérica.

Por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad estadounidense de Filadelfia. Ambos equipos van por la victoria en su estreno mundialista.

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Para este partido, el director técnico Sebastián Beccacece no contará con un jugador que asomaba como una gran variante. El defensa Pervis Estupiñán no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión o dolencia, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Pervis Estupiñán en Costa de Marfil vs. Ecuador?

Con esta noticia, el atacante Alan Minda se sumará a la banda izquierda y ocupará la zona donde usualmente se desempeña su compañero. La Tri conformará una línea de cinco defensas, donde el jugador de Atlético Mineiro será carrilero. En tanto, del otro lado estará Alan Franco.

¿Cuál será la alineación de Ecuador vs. Costa de Marfil sin Pervis Estupiñán?

Sin Pervis Estupiñán, el conjunto sudamericano formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Elefantes: Galíndez; Franco, Ordoñez, Pacho, Hincapié, Minda; Vite, Caicedo; Plata, Valencia y Yeboah.