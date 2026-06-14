¿Juega Moisés Caicedo? Las alineaciones de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo en el Estadio Filadelfia. Ambos comparten el Grupo E con Alemania y Curazao.

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio por el Mundial 2026 en un partido que se espera muy igualado entre dos selecciones fuertes. El encuentro comienza a partir de las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Filadelfia de los Estados Unidos.

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Por el lado de los Elefantes, Costa de Marfil vuelve a una Copa del Mundo luego de no haber participado de las dos ediciones anteriores. El conjunto africano clasificó 1° en el grupo que le tocó en las Eliminatorias y viene de ganarle por 2-1 a Francia en un amistoso previo.

Por su parte, Ecuador juega su segundo Mundial consecutivo. La Tricolor se quedó en la Fase de Grupos en Qatar 2022 y buscará avanzar a los 16vos de final. El equipo de Sebastián Beccacece le ganó por 2-1 a Arabia Saudita y por 3-0 a Guatemala en los amistosos previos.

La probable alineación de Costa de Marfil

Yahia Fofana

Guéla Doué

Wilfried Singo

Emmanuel Agbadou

Ghislain Konan

Franck Kessié

Seko Fofana

Yan Diomande

Amad Diallo

Simon Adingra

Evann Guessand

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La probable alineación de Ecuador