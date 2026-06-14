¿Juega Moisés Caicedo? Las alineaciones de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio por el Mundial 2026 en un partido que se espera muy igualado entre dos selecciones fuertes. El encuentro comienza a partir de las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Filadelfia de los Estados Unidos.
Por el lado de los Elefantes, Costa de Marfil vuelve a una Copa del Mundo luego de no haber participado de las dos ediciones anteriores. El conjunto africano clasificó 1° en el grupo que le tocó en las Eliminatorias y viene de ganarle por 2-1 a Francia en un amistoso previo.
Por su parte, Ecuador juega su segundo Mundial consecutivo. La Tricolor se quedó en la Fase de Grupos en Qatar 2022 y buscará avanzar a los 16vos de final. El equipo de Sebastián Beccacece le ganó por 2-1 a Arabia Saudita y por 3-0 a Guatemala en los amistosos previos.
La probable alineación de Costa de Marfil
- Yahia Fofana
- Guéla Doué
- Wilfried Singo
- Emmanuel Agbadou
- Ghislain Konan
- Franck Kessié
- Seko Fofana
- Yan Diomande
- Amad Diallo
- Simon Adingra
- Evann Guessand
La probable alineación de Ecuador
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- Willian Pacho
- Piero Hincapié
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- John Yeboah
- Gonzalo Plata
- Alan Minda
- Enner Valencia