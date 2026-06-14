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Mundial 2026

¿Juega Moisés Caicedo? Las alineaciones de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo en el Estadio Filadelfia. Ambos comparten el Grupo E con Alemania y Curazao.

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan por el Mundial 2026
© Getty ImagesCosta de Marfil y Ecuador se enfrentan por el Mundial 2026

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio por el Mundial 2026 en un partido que se espera muy igualado entre dos selecciones fuertes. El encuentro comienza a partir de las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Filadelfia de los Estados Unidos.

Por el lado de los Elefantes, Costa de Marfil vuelve a una Copa del Mundo luego de no haber participado de las dos ediciones anteriores. El conjunto africano clasificó 1° en el grupo que le tocó en las Eliminatorias y viene de ganarle por 2-1 a Francia en un amistoso previo.

Por su parte, Ecuador juega su segundo Mundial consecutivo. La Tricolor se quedó en la Fase de Grupos en Qatar 2022 y buscará avanzar a los 16vos de final. El equipo de Sebastián Beccacece le ganó por 2-1 a Arabia Saudita y por 3-0 a Guatemala en los amistosos previos.

La probable alineación de Costa de Marfil

  • Yahia Fofana
  • Guéla Doué
  • Wilfried Singo
  • Emmanuel Agbadou
  • Ghislain Konan
  • Franck Kessié
  • Seko Fofana
  • Yan Diomande
  • Amad Diallo
  • Simon Adingra
  • Evann Guessand

La probable alineación de Ecuador

  • Hernán Galíndez
  • Alan Franco
  • Joel Ordóñez
  • Willian Pacho
  • Piero Hincapié
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Vite
  • John Yeboah
  • Gonzalo Plata
  • Alan Minda
  • Enner Valencia
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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