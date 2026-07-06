El atacante portugués no será parte del duelo de los Lusos ante la Furia Roja por el certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la localidad estadounidense de Dallas. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Para este compromiso, el director técnico Roberto Martínez no contará con un jugador que suele ser una variante para el equipo. El atacante Rafael Leaoa no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Rafael Leao en Portugal vs. España?

Con esta noticia, el atacante Joao Félix se suma a la alineación titular y se colocará por la banda izquierda, donde conformará el frente de ataque junto a Pedro Neto que irá por el costado derecho, y Cristiano Ronaldo que será la referencia en el área.

¿Cuál será la alineación de Portugal vs. España sin Rafael Leao?

Sin Rafael Leao, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto español: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes; Leao; y Ronaldo.